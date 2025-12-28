Haberler

Park halindeki araca çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı; kaza kamerada

Güncelleme:
Kozan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, park halindeki araca çarpan otomobilin sürücüsü ve yanındaki yolcu yaralandı. Kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

ADANA'nın Kozan ilçesinde park halindeki araca çarpan otomobilin sürücüsü Tayyip A. ile yanındaki İbrahim A. yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 16.30 sıralarında Kozan-Kadirli kara yolunda meydana geldi. Tayyip A.'nın kontrolünü yitirdiği 80 AAJ 580 plakalı otomobil, yol kenarında park halinde bulunan 01 AOJ 475 plakalı otomobile çarptı. Kazada sürücü Tayyip A. ile yanındaki İbrahim A. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulansla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Öte yandan, kaza çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
