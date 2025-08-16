Adana'da Park Halindeki Araç Yandı
Adana'nın Seyhan ilçesinde park halindeki hafif ticari araç, henüz belirlenemeyen bir sebeple alev aldı. Yangın, itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü ancak araç kullanılamaz hale geldi.
Yeşiloba Mahallesi 46191 Sokak'ta park halindeki hafif ticari araç henüz belirlenemeyen sebeple alev aldı.
Kısa sürede aracı saran alevleri gören çevredekiler durumu itfaiyeye bildirdi.
Bölgeye sevk edilen Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.
Yangında araç kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA / Mehmet Sancakzade - Güncel