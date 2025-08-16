Adana'da Park Halindeki Araç Yandı

Adana'da Park Halindeki Araç Yandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'nın Seyhan ilçesinde park halindeki hafif ticari araç, henüz belirlenemeyen bir sebeple alev aldı. Yangın, itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü ancak araç kullanılamaz hale geldi.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde park halindeki hafif ticari araç yandı.

Yeşiloba Mahallesi 46191 Sokak'ta park halindeki hafif ticari araç henüz belirlenemeyen sebeple alev aldı.

Kısa sürede aracı saran alevleri gören çevredekiler durumu itfaiyeye bildirdi.

Bölgeye sevk edilen Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.

Yangında araç kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA / Mehmet Sancakzade - Güncel
'General Hospital' dizisinin yıldızı Tristan Rogers 79 yaşında hayatını kaybetti

Kanserle savaşan ünlü isimden acı haber geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Anfield'da hüzünlü gece: Muhammed Salah hüngür hüngür ağladı

Anfield'da hüzünlü gece: Salah hüngür hüngür ağladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.