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Adana'da park halinde yanan midibüs itfaiye ekiplerince söndürüldü

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Adana'nın Yüreğir ilçesinde park halindeki bir midibüsün yanması üzerine Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Ekipler, yangını söndürerek tarım işçilerini taşıyan midibüsü kurtardı.

Adana'da park halinde yanan midibüs itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi Koza Mahallesi'nde park halindeki bir aracın yandığı ihbarı üzerine olay yerine Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, 01 ATD 284 plakalı midibüsten yükselen alevlere müdahale etti.

Tarım işçilerini taşımada kullanıldığı belirtilen midibüsteki yangın ekiplerce söndürüldü.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışmalar sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

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