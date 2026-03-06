Adana Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdür Vekili Güdük'ü öldüren sanığın yargılanması sürdü

Adana Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdür Vekili Samet Güdük'ü tabancayla öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan sanığın, ağırlaştırılmış müebbet ve 27 yıla kadar hapis cezası talebiyle yargılanmasına devam edildi.

Adana 14. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Mikail G. ile maktul Samet Güdük'ün ailesi, bazı tanıklar ve taraf avukatların yanı sıra CHP Adana Milletvekili Orhan Sümer ile Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Zeydan Karalar da katıldı.

Beyanı alınan belediyenin güvenlik amiri Z.S, huzurda bulunan sanık Mikail G'yi tanıdığını söyledi.

Olay öncesi sanığın yaklaşık iki aya bir özel kalem birimiyle görüşme talebinde bulunduğunu anlatan Z.S, "O gün ben izinliydim. Olaydan önce yaklaşık 7 ya da 8 ay boyunca sanık elinde yumurta kepi ve yoğurtla geliyordu. Getirdiği gıdalar belediyenin güvenlik cihazından geçiriliyordu. Yumurta kepini ve yoğurdu güvenlik cihazına koyduğumuzda 'Siz beni tanımıyor musunuz?' diyerek sinirlenip tepki gösterdi. Genelde tek başına geliyordu. Sanığın kendisinin ya da arkadaşının bana asla para teslimatı olmamıştır." diye konuştu.

Diğer tanık R.T. ise tarla satın almak amacıyla sanığın banka hesabına kapora adı altında bir miktar para gönderdiğini ifade etti.

Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan Mikail G, önceki savunmalarını tekrar ettiğini ve olay nedeniyle pişman olduğunu dile getirdi.

Belediyede işe girdikten sonra mahallelere ekmek dağıttığını anlatan Mikail G, şöyle konuştu:

"Tanığın beyanlarını kabul etmiyorum. Belediyenin güvenlik cihazından yumurta ve yoğurt kutusu geçirirken asla sinirlenmedim ve kimseye tepki göstermedim. Ben Samet Güdük'ü telefonla arayıp 'Güvenlik amiri Z.S. sana para teslim edecek.' dedim. Arkadaşım B.İ. aracılığıyla güvenlik amiri Z.S'ye para bıraktırdım. Bu konuda mahkemeniz, B.İ. ile Z.S. arasındaki telefon kayıtlarını ilgili kurumlardan temin edebilir. Belediyedeki bazı kişiler konuşmuyor. Ben dolandırıcılık yapmadım, kullanıldım. Belediyedeki yolsuzlukları örtbas etmeye çalışıyorlar. Kimseye kumar borcum yoktur. Olay nedeniyle pişmanım. Tahliyemi talep ederim."

Maktul Samet Güdük'ün ailesi de sanıktan şikayetçi olduklarını belirtti.

Görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, dosyadaki delil durumu dikkate alınarak sanığın mevcut halinin devamına karar verilmesini ve eksikliklerin giderilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığın mevcut halinin devamına, diğer tanıkların gelecek celse dinlenilmesine ve eksikliklerin giderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Olay

Adana Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdür Vekili Samet Güdük, 12 Şubat 2024'te makamında tabancayla ateş edilmesi sonucu ağır yaralanmış, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti. Şüpheli Mikail G, olaydan sonra polise teslim olmuş ve 13 Şubat 2024'te tutuklanmıştı.

Sanık hakkında savcılıkça "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 4 belediye görevlisini tehdit etmesi sebebiyle "zincirleme şekilde silahla tehdit", "kamu malına zarar verme" ve "ruhsatsız silah bulundurma" suçlarından 27 yıla kadar hapis talebiyle hazırlanan iddianame, Adana 14. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.