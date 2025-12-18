Haberler

Adana'da özel halk şoförü ile kadın yolcu arasında kavga

Güncelleme:
Adana'da bir özel halk otobüsünde şoför ile kadın yolcu arasında nedeni bilinmeyen bir tartışma sonrası kavga çıktı. Kavga cep telefonu ile görüntülendi.

ADANA'da özel halk şoförü ile kadın yolcunun tokat ve yumruklu kavgası cep telefonuyla görüntülendi.

Olay, öğle saatlerinde kent merkezinde faaliyet gösteren bir özel halk otobüsünde meydana geldi. Şoför ile kadın yolcu bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Şoför, kadından otobüsten inmesini istedi. Yolcunun küfür etmesi üzerine şoför de küfürle karşılık verdi. Şoföre tepki gösteren kadın daha sonra çantasını fırlattı. Tartışma büyürken taraflar birbirine yumruk ve tokat atarak kavga etti. Yaşanan arbede, diğer yolcuların araya girmesiyle son buldu. Kavga anı yolcular tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

