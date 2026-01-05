Haberler

Adana'da tıra çarpan otomobilin sürücüsü öldü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana'da meydana gelen trafik kazasında, otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu 35 yaşındaki Bahri Seriner hayatını kaybetti. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, sürücünün yaşamını yitirdiğini belirledi.

Adana'da otoyolda tıra arkadan çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Bahri Seriner (35) idaresindeki 01 BDZ 330 plakalı otomobil, merkez Çukurova ilçesi Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Türkmenbaşı Bulvarı çıkışında, plakası belirtilmeyen tıra arkadan çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde, Bahri Seriner'in öldüğünü belirledi.

Sürücünün cenazesi, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu araçta sıkıştığı yerden çıkartıldı.

Cenaze, Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Tır sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezi amirliğine götürüldü.

Kaynak: AA / Ömer Yıldız - Güncel
Trump, şimdi de Grönland'ı istiyor: Güzellikle vermezse Danimarka ekonomisini çökertirim

"Güzellikle vermezlerse, ekonomisini çökertirim"
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trump'ın oğlu, Maduro üzerinden servet kazandı

Trump'ın oğlu, Maduro üzerinden servet kazandı
Hülya Avşar yeni rolü için tesettüre girdi: Çok konforlu

Ünlü oyuncudan tesettür yorumu: Çok konforlu
İran'da ekonomik isyan büyüyor: Can kaybı 20'ye yükseldi, gözaltı sayısı binlere dayandı

İran yanıyor: 8 günlük bilanço korkutucu boyutlara ulaştı
Nefes kesen anlar! THY pilotundan ders olarak okutulacak iniş

Nefes kesen anlar! THY pilotundan ders olarak okutulacak iniş
Trump'ın oğlu, Maduro üzerinden servet kazandı

Trump'ın oğlu, Maduro üzerinden servet kazandı
AK Parti'den ABD'nin Maduro hamlesine ilk tepki

AK Parti'den ABD'nin Maduro'yu kaçırmasına ilk tepki
ABD'nin Venezuela'ya askeri müdahalesinde ölü sayısı 80'e yükseldi

ABD saldırısında hayatını kaybeden Venezuelalıların sayısı arttı