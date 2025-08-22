Adana'da Otoyolda Tırın Çarptığı Yaya Hayatını Kaybetti
Adana'nın Sarıçam ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan bir kişiye İran plakalı tır çarptı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kimliği belirsiz erkeğin hayatını kaybettiğini tespit etti.
Yabancı uyruklu K.D'nin kullandığı 96 AG 773 İran plakalı tır, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun merkez Sarıçam ilçesi yakınlarda yolun karşısına geçmeye çalışan bir kişiye çarptı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekipler, üzerinden kimlik çıkmayan erkeğin öldüğünü tespit etti.
Tır sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Cenaze, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA / Ömer Yıldız - Güncel