Adana'da Otoyol Gişesine Çarpan Cipin Sürücüsü Yaralandı
Adana'da bir cip, otoyol gişesinin beton bölümüne çarpması sonucu sürücüsü yaralandı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, sürücüyü sıkıştığı araçtan kurtararak hastaneye kaldırdı.
Adana'da otoyol gişesinin beton bölümüne çarpması sonucu yaralanan cipin sürücüsü, sıkıştığı araçtan itfaiye ekiplerince kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 BJE 551 plakalı cip, Adana-Tarsus-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda Sirkeli gişelerinden geçmek istediği sırada beton bölüme çarptı.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince sıkıştığı araçtan kurtarılan sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA / Mehmet Sancakzade - Güncel