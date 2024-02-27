Üye Girişi
Haberler

Adana'da otoparkta darbedilen genç yaşamını yitirdi

Güncelleme:

Adana'da bir otoparkta 2'si kadın 5 şüpheli tarafından darbedilen ve bıçaklanan genç, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Adana'da otoparkta 2'si kadın 5 şüpheli tarafından darbedilen ve bıçaklanan genç, yaşamını yitirdi.

Merkez Seyhan ilçesi Kuruköprü Mahallesi'ndeki bir alışveriş merkezinin otoparkında Selam Şenci (26), kimlikleri henüz tespit edilemeyen kişilerle tartışmaya başladı.

Tartışma sırasında Şenci, 2'si kadın 5 kişi tarafından darbedildi. Kadınlardan biri, Şenci'yi vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Daha sonra 5 zanlı olay yerinden kaçtı.

Ağır yaralanan Şenci ise kaldırıldığı özel hastanede yaşamını yitirdi. Cenaze, otopsi işlemleri için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri kavgaya karıştığı tespit edilen iki kişiyi gözaltına aldı.

2'si kadın 5 kişinin Selam Şenci'nin yanına gelmesi, bir süre konuştuktan sonra gruptakilerce Şenci'nin darbedilip bıçaklanması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Öte yandan 5 şüphelinin, dün babası tarafından merkez Yüreğir ilçesi Anadolu Mahallesi'nde öldürülen Dilan Özdemir'in arkadaşı oldukları, Şenci'yi olaya müdahale etmediği ve kavgayı ayırmadığı gerekçesiyle darbettikleri ve bıçakladıkları ileri sürüldü.

Kaynak: AA / Güncel

Adana 3.Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI | Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı kura çekimi ne zaman, saat kaçta? Survivor yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Survivor 45. bölüm fragmanı izle! Survivor yeni bölüm fragman linki! Survivor Sema diskalifiye oldu mu, elendi mi? Sema Aydemir Survivor'dan ayrıldı mı, neden yok? Mahmut Yiğit kimdir? HÜDA PAR Çankırı Belediye Başkan Adayı Mahmut Yiğit kaç yaşında, nereli? Tolga Savacı kimdir, öldü mü? Tolga Savacı kaç yaşındaydı, nereli? MÜGE ANLI CANLI İZLE! 27 Şubat Müge Anlı Canlı İzleme Linki! Müge Anlı son bölüm neler oldu? İYİ Parti Rize adayı kim? 2024 İYİ Parti Rize Belediye Başkan adayı Köksal Toptan kimdir? İYİ Parti Osmaniye adayı kim? 2024 İYİ Parti Osmaniye Belediye Başkan adayı Alpaslan Koca kimdir? İYİ Parti Ordu adayı kim? 2024 İYİ Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkan adayı Enver Yılmaz kimdir? İYİ Parti Niğde adayı kim? 2024 İYİ Parti Niğde Belediye Başkan adayı Naim Erem kimdir? İYİ Parti Nevşehir adayı kim? 2024 İYİ Parti Nevşehir Belediye Başkan adayı kimdir? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 27 Şubat AFAD ve Kandilli deprem listesi! 27 Şubat Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 27 Şubat Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? 27 Şubat 2024 Konya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Konya'da elektrik ne zaman gelecek? 27 Şubat İstanbul elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrik kesintisi!
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title