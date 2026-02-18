Haberler

Adana'da otomobille minibüsün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

Adana'da otomobille minibüsün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı
Güncelleme:
Kozan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobille minibüs çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Adana'nın Kozan ilçesinde otomobille minibüsün çarpışması sonucu yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, R.C.İ. yönetimindeki otomobil Karacaoğlan Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'ndaki kavşakta, A.E'nin kullandığı minibüsle çarpıştı.

Kazada araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA " / " + Fatih Azgın -
