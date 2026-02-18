Adana'da otomobille minibüsün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı
Kozan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobille minibüs çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, R.C.İ. yönetimindeki otomobil Karacaoğlan Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'ndaki kavşakta, A.E'nin kullandığı minibüsle çarpıştı.
Kazada araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA " / " + Fatih Azgın -