Adana'da Otomobil Uçuruma Yuvarlandı: Sürücü Hayatını Kaybetti

Adana'nın Kozan ilçesinde, otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu sürücü hayatını kaybetti. Mahmut Özcan'dan haber alamayan yakınları, durumu jandarmaya bildirdi. Yapılan arama çalışmaları sonucunda Özcan'ın otomobili şarampole devrilmiş halde bulundu. Sağlık ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi ve sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi. Özcan'ın cenazesi otopsi için Kozan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.