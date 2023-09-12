Adana'da Otomobil Uçuruma Yuvarlandı: Sürücü Hayatını Kaybetti
Adana'nın Kozan ilçesinde, otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu sürücü hayatını kaybetti. Mahmut Özcan'dan haber alamayan yakınları, durumu jandarmaya bildirdi. Yapılan arama çalışmaları sonucunda Özcan'ın otomobili şarampole devrilmiş halde bulundu. Sağlık ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi ve sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi. Özcan'ın cenazesi otopsi için Kozan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Adana'nın Kozan ilçesinde, otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu sürücü hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, dün akşam Mahmut Özcan'dan (37) haber alamayan yakınları, durumu jandarmaya bildirdi. Özcan'ın yakınları, jandarma ekipleriyle birlikte ilçede arama çalışmasına katıldı.
Yapılan arama çalışmaları sırasında Özcan'ın, 01 KV 679 plakalı otomobili, Göller Yaylası Elma Dere mevkisinde şarampole devrilmiş halde bulundu.
Bunun üzerine, bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Aracı kontrol eden ekipler, sürücü Özcan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.
Özcan'ın cenazesi, otopsi işlemleri için Kozan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.