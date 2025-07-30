Adana'da Otomobil Sulama Kanalına Devrildi, 3 Yaralı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'nın Çukurova ilçesinde bir otomobilin sulama kanalına devrilmesi sonucunda 3 kişi yaralandı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen kazada yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldı.

Adana'da otomobilin sulama kanalına devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Merkez Çukurova ilçesi Yurt Mahallesi Mavi Bulvarı'nda 01 AC 300 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu DSİ'ye ait sulama kanalına devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Bu sırada vatandaşlar, su içindeki otomobilden 3 kişi çıkardı.

Kazada yaralanan 3 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA / Ömer Yıldız - Güncel
Bursa kundakçısının bilinmeyenleri: Yakalandığı andan itibaren 'meczup' imajı çiziyor

Bursa kundakçısının bilinmeyenleri: Yakalandığı andan itibaren...
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Powerbank koltuk arasına düştü, uçak İstanbul'a geri döndü

Yolcudan düştü, rotayı değiştirtti! Yarı yoldan İstanbul'a dönüldü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.