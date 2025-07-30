Adana'da Otomobil Sulama Kanalına Devrildi, 3 Yaralı
Adana'nın Çukurova ilçesinde bir otomobilin sulama kanalına devrilmesi sonucunda 3 kişi yaralandı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen kazada yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldı.
Adana'da otomobilin sulama kanalına devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Merkez Çukurova ilçesi Yurt Mahallesi Mavi Bulvarı'nda 01 AC 300 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu DSİ'ye ait sulama kanalına devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Bu sırada vatandaşlar, su içindeki otomobilden 3 kişi çıkardı.
Kazada yaralanan 3 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA / Ömer Yıldız - Güncel