Üye Girişi
Haberler

Adana'da Otomobil Kazasında Genç Sürücü Hayatını Kaybetti

Adana'da Otomobil Kazasında Genç Sürücü Hayatını Kaybetti
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da kontrolden çıkarak beton bariyere çarpan otomobilin sürücüsü 18 yaşındaki Sıla Taşdelen, kaza yerinde yaşamını yitirdi. Kaza, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

ADANA'da, kontrolden çıkarak beton bariyere çarpan otomobilin sürücüsü Sıla Taşdelen (18), yaşamını yitirdi. Kaza, güvenlik kamerasına da yansıdı.

Kaza, akşam saatlerinde Sarıçam İlim Yolu Bulvarı'nda meydana geldi. Sıla Taşdelen yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu beton bariyere çarptı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Sıla Taşdelen'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

Öte yandan, kaza anı ise çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Trafik Kazaları Taşdelen Otomobil Güvenlik 3-sayfa Güncel Adana Yaşam Kaza

İsrail ordusu, Lübnan'ın kalbine bomba yağdırdı

Lübnan'ın kalbine bomba yağdı! Ölenlerin arasında kritik bir isim var

 Kılıçdaroğlu'ndan 'Yeniden Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız?' sorusuna net yanıt

Yeniden aday olacak mı? Kılıçdaroğlu'nun yanıtı hayli net

 Milyonlarca öğretmeni yakından ilgilendiren teklif Meclis'ten geçti

Milyonlarca öğretmeni yakından ilgilendiren teklif Meclis'ten geçti
Köfteci Yusuf'a kumpas kurduğu iddia edilen Sedat Peker ilk kez konuştu

Sedat Peker'den Köfteci Yusuf açıklaması geldi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İzmirspor Torbalıspor CANLI İZLE şifresiz! TFF Amatör Lig BAL Ligi İzmirspor Torbalıspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, maç kaç kaç bitti? Yatağanspor Denizli Sarayköy Spor CANLI İZLE şifresiz! TFF Amatör Lig BAL Ligi Yatağanspor Denizli Sarayköy Spor maçı ne zaman, saat kaçta? Söke Bucak Belediye Oğuzhanspor CANLI İZLE şifresiz! TFF Amatör Lig BAL Ligi Söke Bucak Belediye Oğuzhanspor maçı ne zaman, saat kaçta? Balçovaspor Asarlık CANLI İZLE şifresiz! TFF Amatör Lig BAL Ligi Balçovaspor Asarlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, maç kaç kaç bitti? Kuyucakspor Didim Belediye Saygın Yapı Spor CANLI İZLE şifresiz! TFF Amatör Lig BAL Ligi Kuyucakspor Didim Belediye Saygın Yapı Spor maçı ne zaman? Y.Çivril Belediye Spor Ortaca Belediyespor CANLI İZLE şifresiz! TFF Amatör Lig BAL Ligi Y.Çivril Belediye Spor Ortaca Belediyespor maçı ne zaman, ? Sandıklıspor Denizli İdmanyurdu Güreller CANLI İZLE şifresiz! TFF Amatör Lig BAL Ligi Sandıklıspor Denizli İdmanyurdu Güreller maçı ne zaman? Milton Kasırgası ölen var mı, kaç kişi öldü? (Amerika) Milton Kasırgası son durum ne? 11 Ekim Cuma Hutbesi yayınlandı! 11 Ekim Cuma Hutbesi tam metni! İsrail Fransa kaç kaç bitti? (MAÇ ÖZETİ) İsrail Fransa özet ve golleri izle! Golleri kim attı, maç bitti mi? Keçiborlu Belediye Spor Tarsus İdman Yurdu CANLI İZLE şifresiz! TFF Amatör Lig BAL Ligi Keçiborlu Belediye Spor Tarsus İdman Yurdu maçı ne zaman?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.