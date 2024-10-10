Adana'da Otomobil Kazasında Genç Sürücü Hayatını Kaybetti

ADANA'da, kontrolden çıkarak beton bariyere çarpan otomobilin sürücüsü Sıla Taşdelen (18), yaşamını yitirdi. Kaza, güvenlik kamerasına da yansıdı.

Kaza, akşam saatlerinde Sarıçam İlim Yolu Bulvarı'nda meydana geldi. Sıla Taşdelen yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu beton bariyere çarptı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Sıla Taşdelen'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

Öte yandan, kaza anı ise çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.