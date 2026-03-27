Adana'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
Kozan ilçesinde bir otomobilin motosiklete çarpması sonucu bir kişi yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı hastaneye kaldırdı.
S.C. yönetimindeki otomobil, Feke Caddesi'nde aynı yönde seyreden ve hastaneye dönüş yapmak isteyen S.C. idaresindeki motosiklete çarpıştı.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Fatih Azgın