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Adana'da otomobil alev alev yandı

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Adana'da otomobilde başlayan ve yol kenarındaki çalılıklara da sıçrayan yangın söndürüldü. Yangın merkez Seyhan ilçesine bağlı Özdemir Sabancı Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, henüz sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 31 TL 029 plakalı otomobil alev aldı. Otomobildeki yangın daha sonra yol kenarındaki çalılık alana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürülürken araç kullanılamaz hale geldi.

Adana'da otomobil alev alev yandı

Yanan otomobildeki kıvılcımlar çalılıklara sıçradı

ADANA - Adana'da otomobilde başlayan ve yol kenarındaki çalılıklara da sıçrayan yangın söndürüldü.

Yangın merkez Seyhan ilçesine bağlı Özdemir Sabancı Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, henüz sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 31 TL 029 plakalı otomobil alev aldı. Otomobildeki yangın daha sonra yol kenarındaki çalılık alana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürülürken araç kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Umutcan İşledici - Güncel

Seyhan Adana Güncel Haberler

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