Adana'da Otobüs Şoförünün Cinayeti Davası Devam Ediyor

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, otobüs şoförünün bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin tutuklanan 2 sanığın, istinaf mahkemesinin bozma kararı sonrası yeniden yargılanmasına devam edildi.

Adana 10. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, 10 Haziran 2023'te, otobüs şoförü Mehmet Tayfun Kalan'ı bıçakla öldürdüğü iddia edilen minibüs şoförü M.T, kavga sırasında ona yardım ettiği öne sürülen A.K. ve avukatlar katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasını tekrar ederek, olay günü Kalan ve M.T. arasında yolcu almak için durakta uzun süre beklenmesi nedeniyle kavga çıktığını, tarafların kavga sırasında birbirlerine bıçakla saldırdığını, A.K'nin de Kalan'ı darbettiğini belirtti.

Bilirkişi raporunda yer alan, dolmuşun kamera görüntülerinde, M.T'nin telefonla aradığı kişiye, "Bıçak yedim, onu da vurdum" dediğini aktaran savcı, sanıklardan M.T'nin "kasten öldürme" suçundan müebbet, olay tarihinde 18 yaşından küçük olan A.K'nin ise 12 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması yönünde görüş sundu.

Savunması alınan sanıklar suçlamaları kabul etmediklerini belirterek tahliyelerini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına ve olay yerinde keşif yapılmasına karar verip eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Olay

Merkez Yüreğir ilçesi Sinanpaşa Mahallesi'nde, 10 Haziran 2023'te, otobüs şoförü Mehmet Tayfun Kalan ile minibüs sürücüsü M.T. ve yanındaki A.K. arasında kavga çıkmış, bıçakla yaralanan Kalan kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.

Adana 10. Ağır Ceza Mahkemesince 9 Temmuz 2024'te görülen karar duruşmasında "kasten öldürme" suçundan müebbet hapse çarptırılan sanık M.T'nin cezası, cinayeti "haksız tahrik altında" işlediği gerekçesiyle 25 yıla, "kasten öldürmeye yardım" suçundan müebbet hapse mahkum edilen A.K'nin cezası da suç tarihinde 18 yaşından küçük olması nedeniyle 10 yıla indirilmişti.

Adana Bölge Adliye Mahkemesi 13. Ceza Dairesi, 2 sanığa ilişkin kararda, usule ve esasa ilişkin hukuka aykırılık bulunduğu gerekçesiyle dava dosyasını yeniden incelenmek üzere Adana 10. Ağır Ceza Mahkemesine göndermişti.