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Adana'da oto yedek parça satıcısını öldüren 2 kişi tutuklandı

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Adana'nın Kozan ilçesinde, oto yedek parça satıcısı Mustafa Hakkulu'nu (31) tabancayla vurarak öldüren İsa Dumlu ve ona yardım ettiği öne sürülen Hakkulu'nun eski eşi Bengül G. ve Yüksel Ürün, tutuklanmaları talebiyle mahkemeye çıktı. İsa Dumlu ve Yüksel Ürün tutuklanırken, Bengül G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Adana'nın Kozan ilçesinde, oto yedek parça satıcısı Mustafa Hakkulu'nu (31) tabancayla vurarak öldüren İsa Dumlu ve ona yardım ettiği öne sürülen Hakkulu'nun eski eşi Bengül G. ve Yüksel Ürün, tutuklanmaları talebiyle mahkemeye çıktı. İsa Dumlu ve Yüksel Ürün tutuklanırken, Bengül G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Kozan Adana Tutuklama Adliye Cinayet Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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