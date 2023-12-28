Adana'da oto yedek parça satıcısını öldüren 2 kişi tutuklandı

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Adana'nın Kozan ilçesinde, oto yedek parça satıcısı Mustafa Hakkulu'nu (31) tabancayla vurarak öldüren İsa Dumlu ve ona yardım ettiği öne sürülen Hakkulu'nun eski eşi Bengül G. ve Yüksel Ürün, tutuklanmaları talebiyle mahkemeye çıktı. İsa Dumlu ve Yüksel Ürün tutuklanırken, Bengül G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.