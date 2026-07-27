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Adana'nın Kozan İlçesinde Orman Yangını: Havadan ve Karadan Müdahale Sürüyor

Adana'nın Kozan İlçesinde Orman Yangını: Havadan ve Karadan Müdahale Sürüyor
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Adana'nın Kozan ilçesi Karabucak Mahallesi'ndeki ormanda akşam saatlerinde çıkan yangına, Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı uçak, helikopter, arazöz ve ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor. Yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.

ADANA'nın Kozan ilçesinde ormanda çıkan yangına, ekipler havadan ve karadan müdahale başlattı.

Kozan ilçesinde bulunan Karabucak Mahallesi'ndeki ormanda, akşam saatlerinde yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı söndürme uçakları, helikopterler, arazözler ve yangın söndürme ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangını kontrol altına alabilmek için havadan ve karadan müdahalesini sürdürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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