Adana'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
Adana'nın Karaisalı ilçesinde Emirler Mahallesi'nde çıkan orman yangını, Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından havadan ve karadan yapılan müdahale ile söndürüldü. Yangının nedeni ise henüz belirlenemedi.
Emirler Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile helikopter ve arazözler sevk edildi.
Yangın ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sonucu söndürüldü.
Kaynak: AA / Yakup Sağlam - Güncel