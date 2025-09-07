Adana'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
Adana'nın Sarıçam ilçesinde, Turunçlu Mahallesi'nde çıkan orman yangını, havadan ve karadan yapılan müdahalelerle kontrol altına alındı. Yangının nedeni henüz belirlenemedi ve soğutma çalışmaları devam ediyor.
Adana'nın Sarıçam ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Turunçlu Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler ile söndürme helikopteri ve uçak sevk edildi.
Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı.
Bölgede soğutma çalışması sürüyor.
Kaynak: AA / Koray Kılıç - Güncel