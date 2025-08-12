Adana'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
Adana'nın Karaisalı ilçesindeki orman yangını, havadan ve karadan yapılan müdahalelerle kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.
Adana'nın Karaisalı ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan yürütülen çalışmalarla kontrol altına alındı.
Maraşlı Mahallesi Murtluca mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile söndürme helikopteri ve arazözler sevk edildi.
Yangın ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Kaynak: AA / Mehmet Sancakzade - Güncel