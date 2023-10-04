Adana'da orman yangını (2)
KONTROL ALTINA ALINDIAdana'nın Kozan ilçesi Turgutlu Mahallesi'nde akşam saatlerinde çıkan orman yangını, ekiplerin yoğun müdahalesiyle kontrol altına alındı.
KONTROL ALTINA ALINDI
Adana'nın Kozan ilçesi Turgutlu Mahallesi'nde akşam saatlerinde çıkan orman yangını, ekiplerin yoğun müdahalesiyle kontrol altına alındı. Ekiplerin bölgede soğutma çalışmaları sürerken, yangının tekrar alevlenmemesi için alanda kontrolün sürdürüldüğü bildirildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel