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Adana'da orman yangını (2)

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KONTROL ALTINA ALINDIAdana'nın Kozan ilçesi Turgutlu Mahallesi'nde akşam saatlerinde çıkan orman yangını, ekiplerin yoğun müdahalesiyle kontrol altına alındı.

KONTROL ALTINA ALINDI

Adana'nın Kozan ilçesi Turgutlu Mahallesi'nde akşam saatlerinde çıkan orman yangını, ekiplerin yoğun müdahalesiyle kontrol altına alındı. Ekiplerin bölgede soğutma çalışmaları sürerken, yangının tekrar alevlenmemesi için alanda kontrolün sürdürüldüğü bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Kozan Adana Güncel Haberler

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