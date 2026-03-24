Haberler

Adana'da Orman Haftası etkinliğinde üniversite yerleşkesine 10 bin fidan dikildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nde Orman Haftası etkinliği kapsamında 10 bin fidan toprakla buluşturuldu. Vali Mustafa Yavuz, bu fidanların yeşil vatanın korunması adına önemli olduğunu vurguladı.

Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nde (ATÜ) Orman Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlikte 10 bin fidan toprakla buluşturuldu.

Vali Mustafa Yavuz, programda yaptığı konuşmada, dikilen fidanların yeşil vatana katkı sağladığını söyledi.

Adana'nın yüzde 42'lik orman varlığıyla öne çıktığını ifade eden Yavuz, "Kara, mavi ve siber vatanımız var ama aynı zamanda da yeşil vatanımız var. Yeşil vatanımızı korumak 86 milyonun ortak sorumluluğu ve borcu çünkü yeşil vatan sadece ağaçlardan oluşmuyor. Aynı zamanda içerisinde bir ekosistemi barındırıyor." dedi.

Adana Orman Bölge Müdürü Tahsin Etli de ormanların binlerce canlının sığınağı olduğunu vurgulayarak, "Bu mirası korumak sadece ormancıların değil 7'den 70'e tüm milletimizin ortak ve asil bir görevidir. Toprağa dikeceğimiz her bir fidan, sadece doğaya bir nefes değil yarınlarımıza bırakacağımız en somut mirastır." diye konuştu.

Konuşmaların ardından katılımcılar, yerleşkedeki 80 dekar alana 10 bin kızılçam, fıstıkçamı, servi ve zakkum fidanı dikti.

Programa, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Güngör Geçer, ATÜ Rektörü Prof. Dr. Adnan Sözen, İl Emniyet Müdürü Ahmet Hakan Arıkan ve İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Coşkun Sel de katıldı.

Kaynak: AA / Koray Kılıç
İran'da Ali Laricani'nin yerine gelen isim belli oldu

İran'IN "Gölge lideri" Ali Laricani'nin yerine gelen isim belli oldu
İşte İsrail'in kabusu olan o füze: Demir Kubbe'yi delip geçti

Netanyahu'nun kabusu! Demir Kubbe'yi delip İsrail'in kalbine saplandı
Emine Ülker Tarhan 12 yıl sonra CHP'ye döndü

CHP'de büyük sürpriz! 12 yıl sonra geri döndü, ilk cümlesi ses getirdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ünlü golcü, kadın muhabirin güzelliği karşısında afalladı ama gerçek başka çıktı

Kadın muhabirin güzelliği karşısında afalladı ama gerçek başka çıktı
Gözler vasiyetinde verdiği ismi aradı! Erol Köse'nin cenazesini almaya gelmedi

Gözler vasiyetindeki ismi aradı! Cenazesini almaya gelmedi
Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun ifadesi ortaya çıktı! İşte aylık geliri ve savunması

Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun ifadesi ortaya çıktı! İşte aylık geliri ve savunması
3 dakika süren evlilik: Damadın tek kelimesi yetti, nikah biter bitmez boşandılar

Damadın tek kelimesi yetti, nikah biter bitmez boşandılar
Ünlü golcü, kadın muhabirin güzelliği karşısında afalladı ama gerçek başka çıktı

Kadın muhabirin güzelliği karşısında afalladı ama gerçek başka çıktı
Merkez bankalarından dikkat çeken altın hamlesi

Merkez bankalarından dikkat çeken altın hamlesi
Futbolcu cinayetinden tutuklanan Aleyna Kalaycıoğlu'nun aylık geliri

Aylık gelirini açıkladı