Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Adana'da "Okul güvenliği, bağımlılık değerlendirme ve istişare toplantısı" yapıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana'da "Okul güvenliği, bağımlılık değerlendirme ve istişare toplantısı" gerçekleştirildi.

Adana'da "Okul güvenliği, bağımlılık değerlendirme ve istişare toplantısı" gerçekleştirildi.

Seyhan Kaymakamlığı koordinesinde, Şehit Yunus Uğur Ortaokulu Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, okullarda Yeşilay kulüplerinin aktifleştirilmesi, bağımlılıkla mücadele eğitimi ve "Sağlıklı Yaşam Ligi Projesi" konuları görüşüldü.

Kaymakam Ekrem İnci, toplantıda, okullarda bağımlılıkla mücadele faaliyetlerinin yaygınlaştırılması ve eğitim camiası ile Yeşilay arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Türkiye Yeşilay Cemiyeti Adana Şube Başkanı Yunus Emre Yıldırım da okullarda bağımlılıkla mücadele ve sağlıklı yaşam faaliyetlerine ilişkin sunum yaptı.

Toplantıya, Seyhan İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Çelik, okul müdürleri ve Yeşilayın danışman öğretmenleri de katıldı.

Kaynak: AA
NBA'de korkunç sakatlık! Takım arkadaşları gözyaşlarına boğuldu

NBA'de kahreden sakatlık! Takım arkadaşları gözyaşlarına boğuldu
Terör örgütü PKK Sincar'dan çekiliyor! Bölgeye yıllar sonra Irak bayrağı asıldı

Kritik noktada tarihi anlar! PKK çekiliyor, işte ilk görüntüler

Yeni takımında da kabus sürüyor! Çağlar yine sakatlandı

Ne olacak bu adamın hali? Yarım saat zor dayandı
Trabzon'da Salah çılgınlığı sonrası sürpriz karar

Bu görüntüler sonrası harekete geçildi!

Rus gençlerin yeni akımı dehşete düşürdü

Ellerindeki çekiçlerin nedeni pes dedirtti
Trump'tan Nicki Minaj'a olay sözler: O kalçayı gözden kaçırmak zor

Seçim mitinginde olay sözler: O kalçayı...
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin VAR hakemi belli oldu

Dev derbinin VAR hakemi belli oldu
Hande Yener yeni tarzıyla sahne aldı

Ünlü şarkıcıyı yeni tarzıyla tanımak oldukça zor!