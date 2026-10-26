Adana'da "Okul güvenliği, bağımlılık değerlendirme ve istişare toplantısı" yapıldı

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Adana'da "Okul güvenliği, bağımlılık değerlendirme ve istişare toplantısı" gerçekleştirildi.

Seyhan Kaymakamlığı koordinesinde, Şehit Yunus Uğur Ortaokulu Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, okullarda Yeşilay kulüplerinin aktifleştirilmesi, bağımlılıkla mücadele eğitimi ve "Sağlıklı Yaşam Ligi Projesi" konuları görüşüldü.

Kaymakam Ekrem İnci, toplantıda, okullarda bağımlılıkla mücadele faaliyetlerinin yaygınlaştırılması ve eğitim camiası ile Yeşilay arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Türkiye Yeşilay Cemiyeti Adana Şube Başkanı Yunus Emre Yıldırım da okullarda bağımlılıkla mücadele ve sağlıklı yaşam faaliyetlerine ilişkin sunum yaptı.

Toplantıya, Seyhan İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Çelik, okul müdürleri ve Yeşilayın danışman öğretmenleri de katıldı.

Kaynak: AA