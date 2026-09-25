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Adana'da okul çevresi narkotik denetimleri narkotik köpeğiyle yıl boyunca sürecek

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Adana'da polis, okul çevrelerinde uyuşturucu suçlarını önlemeye yönelik denetim yaptı. Şüpheli kişiler ile araçların kontrol edildiği denetimlere narkotik dedektör köpeği de destek verdi; çalışmaların eğitim-öğretim yılı boyunca süreceği bildirildi.

Adana'da polis ekiplerince okul çevrelerinde uyuşturucu suçlarının önlenmesine yönelik denetim gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, öğrencilerin güvenli ve huzurlu ortamda eğitimlerini sürdürmeleri amacıyla okul çevrelerinde çalışma yaptı.

Denetimlerde şüpheli kişiler ile araçlar kontrol edildi.

Narkotik dedektör köpeğinin de destek verdiği denetimlerin eğitim-öğretim yılı boyunca sürdürüleceği bildirildi.

Kaynak: AA
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