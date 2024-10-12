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Adana'da Okul Çevrelerinde Denetim: Uyuşturucu ve Kaçak Sigara Operasyonu

Adana'da Okul Çevrelerinde Denetim: Uyuşturucu ve Kaçak Sigara Operasyonu
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Adana'da polis ekipleri, okul çevrelerinde gerçekleştirilen denetimlerde uyuşturucu sattığı belirlenen şüpheliler ile kaçak sigara satan iş yerlerine müdahalede bulundu. 4 şüpheli, 35 aranan şahıs yakalandı, 235 kayıp çocuk ailelerine teslim edildi.

Adana'da okulların çevresinde polis ekiplerince denetim yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü koordinasyonunda 9 Eylül ile 10 Ekim tarihleri arasında kent genelindeki okul çevrelerinde denetimler gerçekleştirildi.

Denetimlerde, okul önünde uyuşturucu sattığı belirlenen 4 şüpheli ve çeşitli suçlardan aranan 35 kişi yakalandı.

Hakkında kayıp başvurusunda bulunulan 235 çocuk bulunarak ailelerine teslim edildi. Sokakta dinlendirilen 12 çocuk ise devlet korumasına alındı.

Okul çevrelerinde öğrencilere kaçak sigara sattığı tespit edilen 16 iş yerine idari işlem yapıldı, 5 bin 742 paket sigara ele geçirildi.

Kaynak: AA / Mehmet Sancakzade - Güncel

Politika Güvenlik 3-sayfa Güncel Çocuk Polis adana

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