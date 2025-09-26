Adana'da Öğrencinin Cep Telefonu Kapkaçla Çalındı, Şüpheli Tutuklandı

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde bir öğrencinin elindeki cep telefonunu kapkaç yöntemiyle çalan şüpheli tutuklandı.

Lise öğrencisi H.Y. (17), 16 Eylül'de Kışla Mahallesi'ndeki okulundan çıkıp yürüyerek evine gittiği sırada motosikletli bir kişi arkasından yaklaştı.

Şüpheli, öğrencinin elindeki cep telefonunu çalarak hızla uzaklaştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri sevk edildi.

Ekipler, bölgedeki ev ve iş yerlerine ait güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkarak zanlının Hasan B. (19) olduğunu tespit etti.

Yaptıkları çalışmayla Hasan B'yi yakalayan ekipler, satıldığını belirledikleri cep telefonunu da bularak sahibine verdi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Bu arada, öğrencinin, cep telefonunu çalan zanlıyı yakalamak için bir süre arkasından koşması güvenlik kamerasınca kaydedildi.