Adana'da dereye düşen öğrenci servisindeki 9 kişi yaralandı
Ceyhan ilçesindeki kaza sonucunda 9 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle meydana gelen olay, itfaiye ve sağlık ekiplerinin müdahalesiyle sonuçlandı.
Adana'nın Ceyhan ilçesinde öğrenci servisinin dereye düşmesi sonucu yaralanan 9 kişi hastaneye kaldırıldı.
Üçdutyeşilova Mahallesi'nde öğrencileri taşıyan okul servisi, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki dereye düştü.
Kazada sürücü ile 8 öğrenci yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Araçta bulunan 9 yaralı, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
Ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan sürücü ile bir öğrencinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.