Adana'da Nikah Salonunda Silahlı Kavga: Bir Kişi Tutuklandı

Güncelleme:
Çukurova Belediyesi'nin nikah salonu fotoğraf çekimi ihalesini alan İlker D., ortağıyla yaşadığı sözleşme anlaşmazlığı sonrası çıkan kavgada havaya ateş açarak kaçtı. Kaçarken silahının kazara ateş alması sonucu yaralanan şüpheli, polis tarafından yakalandı ve tutuklandı.

ADANA'da Çukurova Belediyesi'nin nikah salonu fotoğraf çekimi ihalesini alan İlker D. (31), sözleşmedeki anlaşmazlıkları nedeniyle tartıştığı ortağı Ersoy T.'yi darbedip, tabancayla havaya ateş ederek kaçtı. Kaçarken silahının kazara ateş alması sonucu kalçasından yaralanan İlker D., yakalandı.

Olay, 11 Kasım'da saat 10.30 sıralarında Çukurova Belediyesi Evlendirme Dairesi'nin önünde meydana geldi. Nikah salonunun fotoğraf çekimi ihalesini alan İlker D. ile ortağı Ersoy T. arasında sözleşmedeki anlaşmazlıkları nedeniyle tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda İlker D., arbede sırasında belinden çıkardığı tabancayla havaya ateş açıp, kaçtı. Şüpheli, kaçtığı sırada silahının kazara ateş alması sonucu kalçasından yaralandı. Ersoy T.'nin şikayeti üzerine harekete çeken polis ekipleri, İlker D.'yi kısa süre sonra olayda kullandığı tabancayla birlikte sokakta yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İlker D., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
