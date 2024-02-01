Adana'da Narkotik Operasyonunda 5 Kilo Esrar Ele Geçirildi

ADANA'da polisin otoyolda takiple durdurduğu hafif ticari araçta narkotik köpeği 'Barbara' ile yapılan aramada, valizin içinde 5 kilo 250 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü Efe Ö. (36), tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, şüphe üzerine Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda takibe aldığı hafif ticari aracı, uygulama noktasında durdurdu. Sürücü Efe Ö.'nün indirildiği araçta narkotik köpeği 'Barbara' ile arama yapıldı. Barbara'nın, aracın arka koltuğundaki valize tepki vermesi üzerine yapılan detaylı aramada 5 kilo 250 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan Efe Ö., emniyetteki sorgusunda, uyuşturucuyu tanımadığı bir kişiden aldığını ve para için taşıdığını söyledi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Efe Ö., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.