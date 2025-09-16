Adana'da Narkotik Ekiplerden Okul Çevresinde Denetim
Adana'da narcotic teams conducted inspections around schools, focusing on suspicious individuals through the General Information Gathering (GBT) method. Inspections in the Yüreğir district will continue.
Adana'da narkotik ekiplerince okulların çevresinde denetim yapıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, denetimlerini merkez Yüreğir ilçesindeki okulların çevresinde sürdürdü.
Ekipler, şüpheli gördükleri kişilerin Genel Bilgi Toplama (GBT) yöntemiyle kontrolünü yaptı.
Denetimlerin devam edeceği bildirildi.
Kaynak: AA / Yusuf Koyun - Güncel