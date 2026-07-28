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Adana'da muhtarlardan kan bağışı kampanyasına destek

Adana'da muhtarlardan kan bağışı kampanyasına destek
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Adana'da muhtarlar "Mahallenin Gücü Kan Bağışıyla Büyür" kampanyasına destek verdi.

Adana'da muhtarlar "Mahallenin Gücü Kan Bağışıyla Büyür" kampanyasına destek verdi.

Seyhan ilçesindeki Türkocağı, Mestanzade ve Ulucami mahalle muhtarlıklarının desteğiyle Türk Kızılay tarafından Ulus Parkı'nda stant kuruldu.

Türk Kızılay Genel Sekreteri Yusuf Ramazan Saygılı, burada yaptığı konuşmada, Anadolu'da mahalle kültürünün yaygın bir şekilde yaşandığını belirterek, bu güçle kan bağışını büyütmeyi önemsediklerini söyledi.

Bağışta bulunanlar için fidan kampanyasının da bulunduğunu kaydeden Saygılı, "Her bağışçı için Orman Genel Müdürlüğüyle anlaştığımız çerçevede 3 fidan dikiyoruz. Ülkemizin her bir tarafı, kan veren dostlarımız adına ağaçlar dikilerek yeşermiş olacak. Bir taraftan iyiliği, bir taraftan da ormanlarımız büyütmüş olacağız." dedi.

Seyhan Kaymakamı Ekrem İnci de diğer mahallelerde de bu tür organizasyonlar düzenlenmesine destek vereceklerini ifade etti.

Kaynak: AA
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