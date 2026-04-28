Adana'da motosikletle otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
Adana'nın Kozan ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Adana'nın Kozan ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, O.B'nin kullandığı 01 AZN 197 plakalı motosiklet, Türkeli Mahallesi Saimbeyli Caddesi'nde, B.C. yönetimindeki 01 AIL 822 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, motosiklet sürücüsü O.B. ve yolcu S.H.M. yaralandı.
Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulansla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza anı, güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kaynak: AA / Fatih Azgın