Üye Girişi
Haberler

Adana'da motosiklet üretim tesisinde çıkan yangın söndürülüyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'nın Seyhan ilçesinde bulunan motosiklet üretim tesisinde çıkan yangın devam eden söndürme çalışmalarıyla kontrol altına alınmaya çalışılıyor. İşçiler tahliye edilirken, Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri olay yerine yönlendirildi. Yangına TOMA ve iş makineleri de müdahale ediyor.

Adana'da motosiklet üretim tesisinde çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Zeytinli Mahallesi'ndeki motosiklet üretim tesisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İşçiler tahliye edildi, bölgeye Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor. Toplumsal Olaylara Müdahale Araçları (TOMA ile iş makinaları da söndürme çalışmalarına destek veriyor.

Bu arada, tesiste bulunan bazı motosikletler çalışanlar tarafından güvenli yere taşındı.

Tesisin çevresinde bulunan bazı iş yerleri güvenlik amacıyla boşaltıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Adana Büyükşehir Belediyesi Motosiklet İtfaiye Seyhan Adana İtfaiye Adana Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Aston Villa Olympiakos maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! A.Villa Olympiakos maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Roma Bayer Leverkusen maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Roma B.Leverkusen maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Slm cnm diyen kız öldü mü? Seleme cenemeler diyen kıza ne oldu TİKTOK? Roma Bayer Leverkusen maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Roma B.Leverkusen maçı kaç kaç, canlı maç skoru! 2 Mayıs Survivor ödül oyununu kim kazandı, 2 Mayıs Perşembe ödül ne? Altınay Savunma halka arz ne zaman? Altınay Savunma Sanayi halka arz kaç lot veriyor, eşit mi oransal mı, hisse fiyatı ne, ne zaman borsada işlem göre Chelsea Tottenham maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Chelsea Tottenham maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Koç Metalurji halka arz ne zaman? Koç Metalurji Sanayi halka arz kaç lot veriyor, eşit mi oransal mı, hisse fiyatı ne, ne zaman borsada işlem görecek? Chelsea Tottenham maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Chelsea Tottenham maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Aston Villa Olympiakos maçı CANLI izle! 2 Mayıs A.Villa Olympiakos maçı canlı yayın nereden ve nasıl izlenir? Bedelli askerlik ne kadar olacak 2024? Dilber hangi kanalda? Dilber dizi nasıl izlenir? LA Clippers Dallas Mavericks NBA maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? 3 Mayıs Basketbol NBA CANLI İZLE! Boston Celtics Miami Heat NBA maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? 3 Mayıs Basketbol NBA CANLI İZLE! Roma Bayer Leverkusen maçı CANLI izle! 2 Mayıs Roma B.Leverkusen maçı canlı yayın nereden ve nasıl izlenir?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title