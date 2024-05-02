Adana'da motosiklet üretim tesisinde çıkan yangın söndürülüyor
Adana'nın Seyhan ilçesinde bulunan motosiklet üretim tesisinde çıkan yangın devam eden söndürme çalışmalarıyla kontrol altına alınmaya çalışılıyor. İşçiler tahliye edilirken, Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri olay yerine yönlendirildi. Yangına TOMA ve iş makineleri de müdahale ediyor.
Adana'da motosiklet üretim tesisinde çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.
Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Zeytinli Mahallesi'ndeki motosiklet üretim tesisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
İşçiler tahliye edildi, bölgeye Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yönlendirildi.
Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor. Toplumsal Olaylara Müdahale Araçları (TOMA ile iş makinaları da söndürme çalışmalarına destek veriyor.
Bu arada, tesiste bulunan bazı motosikletler çalışanlar tarafından güvenli yere taşındı.
Tesisin çevresinde bulunan bazı iş yerleri güvenlik amacıyla boşaltıldı.