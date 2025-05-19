Adana'da Motosiklet Minibüse Çarptı: Sürücü Yaralandı
Adana'nın Seyhan ilçesinde meydana gelen kazada, minibüse çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı. Kazanın güvenlik kameraları tarafından kaydedildiği bildirildi.
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde minibüse çarpan motosikletin sürücüsünün yaralandığı kaza güvenlik kameralarınca kaydedildi.
Seyithan A'nın kullandığı plakası öğrenilemeyen motosiklet, Onur Mahallesi'ndeki sokakta dönüş yapan minibüse arkadan çarptı.
Yaralanan sürücü, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekibince hastaneye kaldırıldı.
Kaza anı, çevredeki ikametlerin güvenlik kameralarınca görüntülendi.
Kaynak: AA / Mehmet Sancakzade - Güncel