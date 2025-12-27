Adana'da refüje çarparak devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
Adana'nın Yüreğir ilçesinde refüje çarparak devrilen motosikletin sürücüsü Serbay Öykü, kaza sonucunda yaşamını yitirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Öykü'nün hayatını kaybettiğini belirledi.
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde refüje çarparak devrilen motosikletin sürücü yaşamını yitirdi.
Köprülü Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'nda Serbay Öykü (42) yönetimindeki 01 ANN 034 plakalı motosiklet refüje çarparak devrildi.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibi, yaptığı kontrolde Öykü'nün yaşamını yitirdiğini belirledi.
Öykü'nün cenazesi, polisin olay yerindeki incelemesinin ardından Adana Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
Kaynak: AA / Yusuf Koyun - Güncel