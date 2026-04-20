Devrilip metro köprüsünün ayağına çarpan motosikletteki Zeynep Su yaşamını yitirdi

Adana'da motosiklet kazasında Zeynep Su Acar (16) hayatını kaybederken, arkadaşı Ercan Aydın (18) ağır yaralandı. Kaza, Yüreğir ilçesinde meydana geldi. Zeynep Su Acar'ın cenazesi toprağa verildi.

ADANA'da devrilip, metro köprüsünün ayağına çarpan motosikletteki Zeynep Su Acar (16) hayatını kaybetti, Ercan Aydın (18) ise ağır yaralandı.

Kaza, dün saat 20.00 sıralarında Yüreğir ilçesi Akıncılar Mahallesi'nde meydana geldi. Bir alışveriş merkezindeki kafeteryada çalışan Zeynep Su Acar, arkadaşı Ercan Aydın'ın kullandığı motosikletle evine gitmek için yola çıktı. Yolda ilerlerken Aydın'ın kontrolünü yitirdiği motosiklet, devrildi. Metrelerce sürüklenen motosiklet, metro köprüsünün ayağına çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan Aydın ile Acar, ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Zeynep Su Acar, yapılan tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı.

Adana Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsisinin ardından yakınları tarafından alınan Acar'ın cenazesi, Kürkçüler Mezarlığı'nda toprağa verildi. Hastanede tedavisi devam eden Ercan Aydın'ın ise hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
