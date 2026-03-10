Adana'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
Adana'nın Kozan ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü E.Y. yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
Saimbeyli Caddesi'nde plakaları öğrenilemeyen S.Ö. idaresindeki otomobil ile E.Y'nin kullandığı motosiklet çarpıştı.
Yaralanan motosiklet sürücüsü, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekibince Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Fatih Azgın