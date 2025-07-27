Adana'da Motosiklet Kazası: 2 Kardeş Hayatını Kaybetti
Adana'nın Sarıçam ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında iki kardeş, ağaçla çarpışmanın ardından yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde ağaca çarpan motosikletteki 2 kardeş yaşamını yitirdi.
Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen motosiklet, Gültepe Mahallesi Çatalan Caddesi'nde yol kenarındaki ağaca çarptı.
Kazada motosikletteki Selim (27) ve kardeşi Halil İbrahim Tabar (25) yaralandı.
Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekibince kaldırıldıkları hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA / Mehmet Sancakzade - Güncel