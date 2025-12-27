Adana'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
Adana'nın Kozan ilçesinde, motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Süleyman Y. yönetimindeki 01 Y 1356 plakalı motosiklet, Varsaklar Mahallesi Güneri Caddesi'nde, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 38 KL 159 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, ambulansla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Fatih Azgın - Güncel