Haberler

Adana'da motosiklet ile bisikletin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Adana'da motosiklet ile bisikletin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana'nın Kozan ilçesinde motosiklet ile bisikletin çarpışması sonucu yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Adana'nın Kozan ilçesinde motosiklet ile bisikletin çarpışması sonucu yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

H.S. idaresindeki 01 AVR 738 plakalı motosiklet, Karacaoğlan Mahallesi'nde refüjden yolun karşısına geçmeye çalışan R.T'nin kullandığı bisikletle çarpıştı.

Kazada sürücü H.S. ve motosikletteki M.K.K. ile bisikletli R.T. yaralandı.

Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA
Ekrem İmamoğlu'na bir davadan daha 2 yıl 1 ay hapis cezası! Siyasi yasak kararı da verildi

İmamoğlu bir davadan daha ceza aldı! Siyasi yasak da çıktı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Jennifer Lawrence Instagram'a katıldı! Takipçilerinden tek bir isteği var

Korka korka hesap açtı! Takipçilerinden ilk isteği bakın ne oldu
CHP'den Mansur Yavaş'a: Anıtkabir ziyaretinde bulunmaması hayal kırıklığıdır

CHP'den Mansur Yavaş'ı çıldırtacak tepki: Hayal kırıklığı
Ardahan ziyaretinde Özgür Özel'e olay sözler! Acılı eş 'İmamoğlu yüzünden' diyerek böyle isyan etti

Ardahan ziyaretinde Özel'e olay sözler! Acılı eş böyle isyan etti
Yemek siparişi verdi, paketi açınca hayatının şokunu yaşadı

Yemek siparişi verdi, paketi açınca hayatının şokunu yaşadı
Seferihisar Belediyesi’nde rüşvet ve imar ağı: 48 şüpheliye operasyon

Seferihisar Belediyesi’nde rüşvet ve imar ağı: 48 şüpheliye operasyon
Sokak ortasında ilişkiye girerken yakalandılar! Cezası ağır oldu

Ülkeyi ayağa kaldıran skandal! Bu görüntünün cezası ağır oldu
Akaryakıt pahalı gelince çözümü markette buldular! Depoya bunu koyuyorlar

Benzin fiyatları uçunca depoyu onunla doldurmaya başladılar