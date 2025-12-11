Haberler

Adana'da 106 motosiklet sürücüsüne 623 bin lira ceza kesildi

Adana'nın Seyhan ilçesinde gerçekleştirilen trafik denetiminde, plakasız ve tescilsiz motosiklet kullanan 106 sürücüye toplamda 623 bin lira ceza uygulandı. Denetimlerde ayrıca 5 motosiklet trafikten men edildi.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde trafik polislerince yapılan denetimde 106 motosiklet sürücüsüne toplam 623 bin lira ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, Pınar Mahallesi Ali Bozdoğanoğlu Bulvarı'nda motosiklet sürücülerini denetledi.

Çalışmada 361 motosikleti kontrol eden ekipler, plakasız, tescilsiz ve sürücü belgesiz motosiklet kullanmak, ters yönde seyretmek, makas atmak, cep telefonu kullanmak, yayalara yol vermemek gibi ihlaller nedeniyle 106 sürücüye toplam 623 bin lira ceza kesti.

Ekipler, eksiklik tespit edilen 5 motosikleti trafikten menetti.

Kaynak: AA / Yusuf Koyun - Güncel
