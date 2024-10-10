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Karısının sığındığı eve molotof kokteyliyle saldırdı

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Adana'da şiddet gördüğü gerekçesiyle baba evine sığınan Fadime Ö., eşi ve kayınbiraderi tarafından önce darp edildi sonra evine molotof kokteyli atıldı. Genç kadın yaralı olarak hastaneye kaldırılırken saldırgan kardeşler gözaltına alındı.

Adana'da eşine şiddet uygulayan Eren Ö. ve kardeşi Mert Ö., kadının sığındığı babaevine molotof kokteyli ile saldırdı. Olayda Fadime Ö. yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Saldırgan kardeşler polis tarafından gözaltına alındı.

ÖNCE DARP ETTİLER SONRA MOLOTOF ATTILAR

Şiddet gördüğü gerekçesiyle evini terk eden Fadime Ö'yle görüşmek üzere kayınbabası Osman Göğebakan'ın Yüreğir ilçesi Anadolu Mahallesi'ndeki ikametinin önüne gelen damat Eren Ö. ve kardeşi Mert Ö, Fadime Ö'yü darp etti. Eren Ö. ve kardeşi Mert Ö, daha sonra kadının sığındığı eve molotof kokteyli attı.

SALDIRGAN KARDEŞLER GÖZALTINDA

Saldırı nedeniyle evde kısmi hasar oluşurken yaralanan Fadime Ö. hastaneye kaldırıldı. Fadime Ö'nün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Saldırgan kardeşler polis tarafından gözaltına alındı. Öte yandan saldırı anı çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Karısının sığındığı eve molotof kokteyliyle saldırdı
Kaynak: AA / Mehmet Sancakzade - Güncel

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