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Adana'da minibüs şarampole devrildi: 7 yaralı

Adana'da minibüs şarampole devrildi: 7 yaralı

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Adana'nın Saimbeyli ilçesinde bir minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

ADANA'nın Saimbeyli ilçesinde kontrolden çıkan minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı.

Kaza, gece yarısı Saimbeyli-Tufanbeyli Karayolu Obruk Tepesi mevkiinde meydana geldi. Musa Kodal (35) yönetimindeki 06 AC 2127 plakalı minibüs, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkıp, şarampole devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü Kodal ile araçta bulunan Cihat Bekmez (29), Murat Işık (30), Süleyman Kaya (28), Rubeyn Öksüz (26), Mecit Kara (26) ve Fırat Altun (28), ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulanslarla Saimbeyli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan yaralılar, daha sonra Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Gökdal - Güncel

Saimbeyli Jandarma Adana Güncel Haberler

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