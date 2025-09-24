Adana'da Metruk Evde Uyuşturucu Satan Sanığa 22 Yıl Hapis İstemi

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde metruk evde sentetik uyuşturucu sattığı gerekçesiyle tutuklanan sanık hakkında 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Mithatpaşa Mahallesi'ndeki metruk evde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla 7 Ekim 2024'te tutuklanan Y.B. hakkında savcılıkça yürütülen soruşturma tamamlandı.

Sanığın, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 7 yıl 6 aydan 22 yıl 6 aya kadar hapsinin istendiği iddianame, Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, ihbar üzerine polis ekiplerince adrese düzenlenen operasyonda Y.B'nin, poşete gizlediği 59,5 gram sentetik uyuşturucuyu yanına gelen kişiye satarken yakalandığı belirtildi.

Metruk evde uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildiği, sanığın cep telefonunda uyuşturucu ticaretine ilişkin yazışmalar bulunduğu iddianamede aktarıldı.

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Y.B'nin yargılanmasına gelecek günlerde başlanacak.