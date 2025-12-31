Haberler

Metroda arbede! Güvenlik görevlilerine böyle saldırdılar

Metroda arbede! Güvenlik görevlilerine böyle saldırdılar Haber Videosunu İzle
Metroda arbede! Güvenlik görevlilerine böyle saldırdılar
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana'da metro turnikeleri önünde güvenlik görevlileriyle tartışan şüpheliler, taş ve çevredeki eşyalarla saldırıda bulundu. Olay, çevredeki vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

  • Adana'nın Çukurova ilçesindeki Kurttepe İstasyonu'nda metro turnikeleri önünde şüpheliler güvenlik görevlileri ve vatandaşlara taş ve eşyalarla saldırdı.
  • Polis ekipleri şüphelilere biber gazıyla müdahale etti.
  • Olay anı bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Adana'da metro turnikeleri önünde güvenlik görevlileriyle tartışan şüpheliler, taş ve çevredeki eşyaları güvenlik görevlileri ile bölgede bulunan vatandaşlara saldırdı. O anlar, çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, akşam saatlerinde Çukurova ilçesine bağlı Huzurevleri Mahallesi'nde bulunan Kurttepe İstasyonu'nda meydana geldi. Kimlikleri henüz tespit edilemeyen şüpheliler, metro turnikelerinin önüne gelerek güvenlik görevlileriyle tartışmaya başladı.

TAŞLARLA SALDIRDILAR

Tartışmanın büyümesi üzerine şüpheliler, taş ve çevredeki eşyaları güvenlik görevlileri ve bölgede bulunan vatandaşların üzerine fırlattı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, biber gazıyla şüphelilere müdahalede bulundu. Olay anı, çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
7 ünlünün mal varlığına el konuldu! Aralarında Kasım Garipoğlu da var

7 ünlünün mal varlığına el konuldu! Aralarında Garipoğlu da var
Eski milli futbolcu ve spor yazarı Gökmen Özdenak, hayatını kaybetti

Eski milli futbolcu ve Galatasaraylı efsane hayatını kaybetti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bakan Güler'den SDG'ye net mesaj: Müsaade etmeyeceğiz

Bakan Güler'den SDG'ye net mesaj: Müsaade etmeyeceğiz
2026 yılı vergi ve harç artış oranı düşürüldü! Bakan Şimşek'ten açıklama var

Zam oranı düşürüldü! Bakan Şimşek'ten açıklama var
İstanbul'da kar yeniden başlayacak! Peş peşe uyarı geldi, saati de belli

Kar yeniden başlayacak! Saat verildi, resmen donacağız
Göz gözü görmüyor! Sivas-Kayseri yolu kapandı

Göz gözü görmüyor! İki ili birbirine bağlayan yol kapandı
Bakan Güler'den SDG'ye net mesaj: Müsaade etmeyeceğiz

Bakan Güler'den SDG'ye net mesaj: Müsaade etmeyeceğiz
Milyonluk mal varlığını TSK'ya bağışlayan öğretmen ruh sağlığı hastanesine yatırıldı

Milyonluk mal varlığını TSK'ya bağışlayan öğretmen ruh sağlığı hastanesine yatırıldı
Trabzonspor'dan sonra Süper Kupa'nın ertelenmesi için bir başvuru daha

Trabzonspor'dan sonra bir başvuru daha! Süper Kupa oynanmayabilir