Adana'da Mera Yangını Ekiplere Zor Anlar Yaşattı
Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde çıkan mera yangını, Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle ormana sıçramadan kontrol altına alındı. Yangın sonrası bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.
ADANA'nın Tufanbeyli ilçesinde çıkan mera yangını, ekiplerin müdahalesiyle ormana sıçramadan söndürüldü.
İlçeye bağlı Akpınar Mahallesi'nde öğle saatlerinde merada yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı söndürme ekipleri sevk edildi. Ekiplerin, havadan ve karadan müdahalesiyle yangın ormana sıçramadan kontrol altına alınıp, söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmasının sürdüğü bildirildi.
