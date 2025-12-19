Haberler

Adana'da adadaki kaçak işletmeler için yıkım kararı

Güncelleme:
Adana'da Seyhan Baraj Gölü üzerindeki Menderes Adası'ndaki kaçak yapılar için yıkım kararı alındı. Bölge halkı, görüntü kirliliği ve rahatsızlık veren iş yerlerinin temizlenmesini bekliyor.

ADANA'da, kentin cazibe merkezlerinden Seyhan Baraj Gölü üzerinde bulunan ve 'Amerikan Adası' olarak bilinen Menderes Adası'ndaki kaçak yapılar için yıkım kararı alındı. Kararı yerinde bulan vatandaşlar, bölgedeki ruhsatsız yapıların görüntü kirliliğine yol açtığını ve adadan yeterince faydalanamadıklarını belirterek, alanın daha düzenli ve temiz hale getirilmesi gerektiğini ifade etti.

Kentin cazibe merkezlerinden Çukurova ilçesi Adnan Menderes Bulvarı'na kıyısı bulunan Seyhan Baraj Gölü'ndeki Menderes Adası'nda yıllar içinde onlarca kaçak yapı inşa edildi. Genellikle kente özgü bici bici tatlısı ve salep satışının yapıldığı kaçak iş yerlerine ahşaptan yapılan eklentiler ve oturma alanları, gölün üzerine kadar yayıldı. Çeşitli dönemlerde bu işletmeler belediye tarafından yıkılmak istendi ancak bazı kişilerin silahla direnmesi ve protesto gösterileri yapması nedeniyle bu gerçekleşmedi. Aradan geçen yıllarda gölün çevresindeki bulvarlar yenilendi, yeni yollar açıldı ve çevreye lüks binalar yapıldı ancak adadaki çirkin görüntü aynı kaldı. Adadaki uyuşturucu ve asayiş olayları da tepkilere neden oldu. Emlak değeri yüksek bölgedeki ruhsatsız iş yeri sahiplerinin adaya girenleri hanutçuluk yaparak mekanlarına davet etmekte ısrarcı olmaları da şikayetleri artırdı. Adana Valiliği'nin girişimleriyle İçişleri Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı harekete geçerek bu defa kesin yıkım kararı aldı. Sayısı 50'yi aşan iş yeri sahiplerine 23 Aralık gününe kadar adayı boşaltmaları için zaman verildi. Adanın boşaltılmaması halinde kolluk kuvvetinin gözetiminde yıkım yapılacağı esnafa bildirildi. Karar, bölge halkı tarafından sevinçle karşılandı.

'MESİRE ALANI YAPILMALI'

Bölgede yaşanan görüntü kirliliğinin giderilmesini isteyen Şahin Ulupınar, alanın kirlilikten arındırılarak adanın mesire ya da piknik alanı haline getirilmesini istediğini söyledi. Ulupınar, "Burada ciddi bir görüntü ve çevre kirliliği oluşmuş durumda. Alan, suyun içine kadar kurulan bici bici ve salep tezgahlarıyla dolmuş. Bu durum hem çevreyi kirletiyor hem de bölgenin görünümünü bozuyor. Buraların kirlilikten arındırılarak daha düzenli ve estetik bir hale getirilmesini istiyoruz. Ayrıca bazı bici bici dükkanı sahiplerinin, içme suyu hatlarını kendi işletmelerine yönlendirerek vatandaşların kullanması gereken alanları işgal ettiği görülüyor" dedi.

'GELDİĞİMİZDE HOŞ MANZARALARLA KARŞILAŞMIYORUZ'

Adayı düzenli olarak ziyaret ettiğini belirten Samet Durmuş ise yıkım kararının doğru olduğunu söyledi. Durmuş, "Burada hem çevre kirliliği hem de görüntü kirliliği yaşanıyor. Ailemle ve arkadaşlarımla geldiğimde hoş manzaralarla karşılaşmıyoruz. Buraların daha düzenli ve tertipli olmasını istiyorum. Esnaflarımız açısından üzülüyorum ancak Adana'nın genel görünümü açısından, spor ve koşu alanları gibi düzenlemelerin yapılmasının daha doğru olacağını düşünüyorum" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
