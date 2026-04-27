Adana'da market sahibini tabancayla ağır yaraladığı iddia edilen sanık hakim karşısında

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde tartıştığı market sahibini tabancayla ağır yaraladığı iddiasıyla tutuklanan sanığın yargılanmasına başlandı.

Adana 7. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya tutuklu sanık İ.Ş. (21), müşteki N.T. (51) ve tarafların avukatları katıldı.

İ.Ş, savunmasında, olay günü teyzesinin evinde olduğunu ve müştekiyi tanımadığını öne sürerek, "Teyzemlerde kaldığım gecenin sabahında Mersin'e gittim. Sonrasında polisler arayıp durumu anlatınca kendi isteğimle teslim oldum. N.T'ye ait markete gitmedim, kimseyi tabancayla yaralamadım. Hakkımdaki suçlamaları kabul etmiyorum." dedi.

N.T. de Alihocalı Mahallesi'nde market işlettiğini belirterek, şu beyanda bulundu:

"Sanığı tanımıyorum. Olay günü 2 kişi markete gelip alışveriş yaptı. Ücreti kredi kartıyla ödemek istediler. Ben de POS cihazının arızalı olduğunu söyledim. Alkollü olan kişi bu duruma sinirlenip bana küfretti. Ben de bu kişiyi marketten dışarı attım. Daha sonra motosikletli ve yüzü maskeli bir kişi gelip tabancayla 4 el ateş ederek beni kasık bölgemden ağır yaraladı."

Avukatları da dinleyen mahkeme heyeti, sanığın mevcut halinin devamına karar verip duruşmayı erteledi.

Alihocalı Mahallesi'nde 15 Ocak 2025'te market sahibi N.T'yi tabancayla ağır yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan İ.Ş. tutuklanmıştı. Sanık hakkında "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "ruhsatsız silah taşıma" suçlarından 18 yıla kadar hapis talebiyle dava açılmıştı.

Kaynak: AA / Abdulkerim S. B. Topaloğlu
İTO Başkanı Şekib Avdagiç, asgari ücrete ara zam yapılmasına karşı çıktı

Asgari ücretle çalışan milyonları kızdıracak çıkış

Haberler.com
500

Yasak aşkıyla birlikteyken eşi ve çocuklarına yakalandı

Yasak aşk macerası kısa sürdü! Çocukları koşarak babalarına sarıldı
Tedesco'dan derbi sonrası olay sözler! Samandıra’da casus mu var?

Bu dedikleri doğruysa yer yerinden oynar!

Ece Seçkin’den gece yarısı olay paylaşım: Hain oğlu hainsin

Gece yarısı fena patladı: Hain oğlu hainsin
Seçim yenilgisi sonrası Orban'ın yakın çevresi servetlerini yurt dışına kaçırmaya başladı

16 yıllık iktidarını sandıkta kaybetti ülkeden büyük kaçış başladı
Yasak aşkıyla birlikteyken eşi ve çocuklarına yakalandı

Yasak aşk macerası kısa sürdü! Çocukları koşarak babalarına sarıldı
Mansur Yavaş cephesinden 'Her koşulda adayım' iddiasına yanıt

Yavaş'tan kulisleri hareketlendiren iddiaya jet hızında yalanlama

Bariyer bile kurtaramadı! Azgın boğa seyirciyi feci şekilde öldürdü

Bariyer bile kurtaramadı! Azgın boğa seyirciyi feci şekilde öldürdü