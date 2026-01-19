Haberler

Adana'da market işletmecisine akrabaları tarafından saldırı

Adana'da market işletmecisine akrabaları tarafından saldırı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana Yüreğir'de bir market işletmecisi, husumetli akraba grubu tarafından darbedildi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

ADANA'da bir market işletmecisi, husumetlisi akrabaları tarafından darbedildi. O anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, önceki gün Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde bir markette meydana geldi. İddiaya göre; market işletmecisinin husumetli olduğu kalabalık akraba grubu, iş yerine geldi. Taraflar arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüdü. Akrabalar, marketçiyi darbetti. Marketçiyi tekme ve yumruklarla darbeden kişiler daha sonra ürünleri de üstüne fırlattı. Çevredekilerin araya girmesiyle kavga sona erdi. Yaşananlar, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
İstanbul'da ağır taşıtların ve kuryelerin trafiğe çıkışı yasaklandı

Kar şiddetini artırdı, İstanbul için ilk yasak haberi geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Victor Osimhen İstanbul'a geldi

Galatasaray taraftarının beklediği haber geldi
Polis memuru, eski eşinin evlendiği polisi sokak ortasında vurdu

Polis, sokak ortasında bir başka polisi vurdu! Sebebi akıllara zarar
İran'daki doktorlardan kan donduran rapor: Ölü sayısı 16 bin 500 kişi

Bunun adı katliam! Ortaya çıkan rapor doğruysa vay ülkenin haline
Herkes ayakta alkışladı! Sadettin Saran'dan maç sonuna damga vuran sözler

Maç biter bitmez söyledikleriyle taraftarı coşturdu
Victor Osimhen İstanbul'a geldi

Galatasaray taraftarının beklediği haber geldi
Esra Erol'daki şeriat tartışması büyüyor: Destici de devreye girdi

Esra Erol'daki şeriat tartışması büyüyor: Destici de devreye girdi
Trump'ın Grönland tehdidi sonrası altından tarihi zirve

Trump'ın tehdidi piyasaları yaktı! Tarihi rekorlar art arda geliyor